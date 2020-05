3 Auch am Flughafen Stuttgart gelten die gängigen Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Mindestabstand. Foto: Flughafen Stuttgart

Um den Flugverkehr wieder aufzunehmen, wird derzeit am Flughafen Stuttgart ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt. Hierfür wurden in allen Terminals Vorkehrungen getroffen.

Stuttgart - Im Zuge der Corona-Lockerungen bereitet sich auch der Flughafen Stuttgart darauf vor, dass Passagiere bei der Wiederaufnahme des Flugverkehrs so sicher, schnell und bequem wie möglich ihre Reise antreten können. Nur wann genau es wieder losgeht mit den touristischen Flügen, das sei noch unklar. „Wir warten sehnsüchtig“, sagte eine Sprecherin am Montag. Der Start der Flieger hänge weiterhin von vielen Corona-Faktoren ab, nicht zuletzt von den Reisebeschränkungen, die in den Zielländern herrschen.

Derzeit wird „ein umfangreiches Konzept für den Betrieb im Terminal und auf dem Vorfeld umgesetzt. Vieles soll zukünftig in der gesamten Luftfahrtbranche einheitlich gehandhabt werden“, heißt es seitens des Flughafens. Sicherheit und Gesundheit der Passagiere und Mitarbeiter hätten dabei für die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) oberste Priorität.

Plakate, Bildschirme und Durchsagen

Zu den einzelnen Schritten zählen beispielsweise Trennscheiben für die Teams an den Check-in-Schaltern oder bei der Bordkartenkontrolle und Abstandsmarkierungen für Fluggäste am Boden überall dort, wo man für gewöhnlich anstehen muss. In den Abfluggates und bei den Gastronomen lautet die Devise: Abstand halten. Markierungen zeigen hier an, wie viel Raum zum nächsten Nachbarn gelassen werden sollte. „Hinweise auf Plakaten und Bildschirmen sowie Durchsagen erinnern die Fluggäste an die empfohlenen Hygieneregeln und die geltenden Vorschriften. Im Gebäude gibt es außerdem an vielen Stellen Spender mit Handdesinfektionsmittel“, heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafens.

Maskenpflicht in allen Terminals

Außerdem herrscht in allen Terminals nach Vorgabe der Landesregierung Baden-Württemberg eine Maskenpflicht. Wer sie vergessen hat, kann sich in den Shops und in Kürze auch an Automaten an den Eingängen zum Gebäude bedienen. Bei einigen Fluglinien ist es bereits Pflicht, auch an Bord eine Maske zu tragen. Passagiere sollten sich deshalb vor Antritt ihrer Reise über die geltenden Bestimmungen bei ihrer Fluggesellschaft und auf allen Reiseabschnitten informieren.