Ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen sorgt am Donnerstag für Aufregung. Wir begleiten die aktuellen Entwicklungen mit einem Liveblog.











Am Donnerstagvormittag kommt es zu einem Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen. Die Bundespolizei ist mit starken Kräften vor Ort. Aufgrund des Einsatzes musste der Sicherheitsbereich geräumt werden. Am Flughafen bilden sich lange Menschenschlangen.

Vier Eurowings-Flüge sind gecancelt worden. Betroffen sind die Flüge von Stuttgart nach Neapel, Split, Rom und Thessaloniki.

Der Sicherheitsbereich ist inzwischen wieder geöffnet worden.