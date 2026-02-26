Liveblog: Lage normalisiert sich – Reisende sollen sich über Flüge informieren

1 Am Nachmittag normalisiert sich die Lage am Stuttgarter Flughafen. Foto: Florian Dürr/StZN

Ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen sorgt am Donnerstag für Aufregung. Wir begleiten die aktuellen Entwicklungen mit einem Liveblog.











Am Donnerstagvormittag ist es zu einem Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen gekommen. Die Bundespolizei war mit starken Kräften vor Ort. Aufgrund des Einsatzes musste der Sicherheitsbereich zeitweise geräumt werden. Am Flughafen bildeten sich lange Menschenschlangen.

Die aktuellen Entwicklungen begleiten wir in diesem Liveblog.

Mehrere Flüge sind gecancelt worden. Betroffen waren unter anderem die Flüge von Stuttgart nach Neapel, Split, Rom und Thessaloniki.

Der Sicherheitsbereich öffnete nach knapp zwei Stunden wieder.