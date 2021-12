Gedenken in Stuttgart Oppenheimer-Platz wird zum Geburtstag nicht fertig

Am 23. Oktober 2023 ist der 325. Geburtstag von Joseph Süß Oppenheimer. An das Opfer eines judenfeindlich motivierten Justizmordes erinnert ein schmuckloser Platz in der Stuttgarter City. Die Neugestaltung zieht sich hin.