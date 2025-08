Flughafen Stuttgart: Kleinkind versehentlich im Auto eingeschlossen – Rettungskräfte öffnen Fahrzeug

1 Das Fahrzeug ließ sich nicht öffnen, weshalb Einsatzkräfte zur Hilfe eilen mussten. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein schlafendes Kind wurde am Montagabend auf einem Flughafenparkplatz in Stuttgart in einem Auto eingeschlossen. Feuerwehr und Polizei mussten zur Hilfe eilen.











Ein schlafendes Kleinkind ist am Montagabend gegen 18.40 Uhr auf einem Parkplatz am Busterminal des Stuttgarter Flughafens versehentlich in einem Auto eingeschlossen worden.

Aus bislang ungeklärter technischer Ursache verriegelte sich der BMW der Familie beim Schließen der Türen automatisch – das schlafende Kleinkind saß noch im Inneren, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Da sich das Fahrzeug nicht mehr öffnen ließ, wurden die Polizei sowie die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen rasch ein und konnten das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten öffnen. Das Kind blieb bei dem Vorfall unverletzt.