Flughafen Stuttgart: IT-Panne führt zu längeren Wartezeiten

1 Weltweite IT-Probleme haben auch den Betrieb am Stuttgarter Flughafen betroffen. Foto: Horst Rudel

Weltweit ist es am Freitagmorgen wegen eines IT-Problems zu Störungen im Flugverkehr gekommen. Am Stuttgart Flughafen waren ankommende Flüge verspätet. Reisenden werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen.











Link kopiert

Der Stuttgarter Flughafen ist nur indirekt von den weitreichenden IT-Ausfällen betroffen, die am Freitagmorgen den internationalen Flugverkehr stark beeinträchtig haben. Im Lauf des Vormittags vermeldete der Manfred-Rommel-Airport „bei den Ankünften vermehrt Verspätungen“. Manche Flüge seien gänzlich ausgefallen. „Die Airlines streichen vereinzelte Flüge, so beispielsweise Eurowings mit je einem Flug nach Hamburg und Palma, Pegasus aus Izmir, und Swiss nach Zürich", erklärt eine Flughafensprecherin.

Check-in-Systeme betroffen

Betroffen sind die Check-in-Systeme einiger Airlines, die beim Abfertigen der Passagiere genutzt werden. „Nun werden die Daten händisch erfasst“, sagt die Flughafensprecherin. Das dauere länger als das übliche Verfahren. Reisende sollten mehr Zeit einplanen, so der Ratschlag. Eurowings weist auf der Unternehmensseite darauf hin, dass „im Tagesverlauf mit Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen“ sei.

Betrieb in Berlin ruht

Deutlich größer sind die Auswirkungen am Berliner Großflughafen BER. Dort war bis 10 Uhr am Vormittag der Flugverkehr eingestellt.