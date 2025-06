Flughafen Stuttgart in Echterdingen: Von Flug ausgeschlossen – Betrunkene Männer pöbeln im Terminal

Bahnhof in Kirchheim 25-Jähriger nach Einbruchsversuch an Packstation und Lagerhaus geschnappt

Die Polizei nachm am Donnerstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen 25-Jährigen fest, der versuchte, ein Fach einer Packstation zu öffnen und danach in ein Lagerhaus einbrach.