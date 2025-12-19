1 SunExpress-Chef Max Kownatzki (oben rechts) und der Stuttgarter Flughafen-Chef Ulrich Heppe kritisieren die hohen staatlichen Kosten für den Luftverkehr. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich, Lichtgut/Julian Rettig (2)

Der Stuttgarter Flughafen verändert sein Profil. SunExpress und Eurowings sind die stärksten Airlines – doch der Aufschwung wird gebremst. 2026 gehen die Passagierzahlen zurück.











Der Stuttgarter Flughafen ist im Wandel. Der Freizeit- und Urlaubsverkehr gewinnt an Bedeutung, die Geschäftsreisetätigkeit kommt seit der Coronapandemie nicht mehr so recht in die Gänge. Deutlich werden die veränderten Vorzeichen an der Tatsache, dass der Ferienflieger SunExpress, ein Joint venture von Lufthansa und Turkish Airlines, mittlerweile die Fluglinie ist, die nach Eurowings die meisten Passagiere am Manfred-Rommel-Airport hat. Max Kownatzki, noch SunExpress-Chef, der am 1. Februar den Chefsessel bei Eurowings übernimmt, spricht im Doppel-Interview zusammen mit Flughafen-Chef Ulrich Heppe über die Herausforderungen des Luftverkehrsstandorts Stuttgart.