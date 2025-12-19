Flughafen Stuttgart im Umbruch: Urlaub boomt, Business schwächelt: Der Flughafen Stuttgart sortiert sich neu
1
SunExpress-Chef Max Kownatzki (oben rechts) und der Stuttgarter Flughafen-Chef Ulrich Heppe kritisieren die hohen staatlichen Kosten für den Luftverkehr. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich, Lichtgut/Julian Rettig (2)

Der Stuttgarter Flughafen verändert sein Profil. SunExpress und Eurowings sind die stärksten Airlines – doch der Aufschwung wird gebremst. 2026 gehen die Passagierzahlen zurück.

Der Stuttgarter Flughafen ist im Wandel. Der Freizeit- und Urlaubsverkehr gewinnt an Bedeutung, die Geschäftsreisetätigkeit kommt seit der Coronapandemie nicht mehr so recht in die Gänge. Deutlich werden die veränderten Vorzeichen an der Tatsache, dass der Ferienflieger SunExpress, ein Joint venture von Lufthansa und Turkish Airlines, mittlerweile die Fluglinie ist, die nach Eurowings die meisten Passagiere am Manfred-Rommel-Airport hat. Max Kownatzki, noch SunExpress-Chef, der am 1. Februar den Chefsessel bei Eurowings übernimmt, spricht im Doppel-Interview zusammen mit Flughafen-Chef Ulrich Heppe über die Herausforderungen des Luftverkehrsstandorts Stuttgart.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.