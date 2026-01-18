„Geht darum, den Menschen zu helfen“: Neuer Polizeirevier-Chef am Flughafen

1 Polizeipräsident Udo Vogel (links) setzt Timo Kirschmann, den neuen Leiter des Polizeireviers am Flughafen, in sein Amt ein. Foto: Markus Brändli

Die Vielfalt der Aufgaben am Flughafen reizt Timo Kirschmann, neuer Leiter des Reviers der Landespolizei. Im multikulturellen Umfeld lebt er Bürgernähe.











„Der Standort am Flughafen mit der Landesmesse, dem Fernbusbahnhof und in Zukunft auch dem Filderbahnhof ist deutschlandweit einmalig“, sagt Timo Kirschmann. Der Erste Polizeihauptkommissar hat das Revier der Landespolizei am Flughafen im Dezember 2025 von seinem Vorgänger Thomas Hepler übernommen. Ihn reizt nicht nur die Vielfalt der Aufgaben. Im Team jede und jeden nach ihren oder seinen Talenten zu fördern, das liegt dem neuen Chef am Herzen.