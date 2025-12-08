Flughafen Stuttgart: Dubrovnik kehrt 2026 auf den Stuttgart-Flugplan zurück

1 Dubrovnik steht im Frühjahr 2026 wieder auf dem Flugplan des Stuttgarter Flughafens. Foto: IMAGO/Pixsell

Nach einem Jahr Pause geht es von 4. Mai 2026 an wieder per Flugzeug von Stuttgart in die Stadt an der Adria. Croatia Airlines fliegt die Strecke dann zwei Mal wöchentlich.











Die kroatische Adria-Stadt Dubrovnik steht von Frühjahr 2026 an wieder auf dem Flugplan des Stuttgarter Flughafens. Von 4. Mai an bedient die Fluggesellschaft Croatia Airlines zwei Mal die Woche die Verbindung von Stuttgart nach Dubrovnik. Das bestätigt eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens.

Ein Jahr lang gab es auf der Relation kein umsteigefreies Angebot. „Bis 2024 wurde diese Strecke zuletzt von Eurowings bedient, 2025 hatte sie das Ziel nicht mehr im Programm“, so die Flughafensprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie Kein Aufschwung in Sicht Flughafen Stuttgart zählt bundesweit zu den Schlusslichtern Der Flughafen Stuttgart erholt sich von der Corona-Krise vergleichsweise langsam. Nach aktuellen Zahlen des Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zählt er zu den Schlusslichtern in Deutschland.

Zuletzt muss der Stuttgarter Flughafen, der immer noch mit den Nachwirkungen des coronabedingten Einbruchs des Luftverkehrs zu kämpfen hat, den Verlust mehrerer prestigeträchtiger Verbindungen beklagen. So stellte die US-Fluglinie Delta Air Lines die Verbindung nach Atlanta ein – und damit den einzigen Direktflug nach Nordamerika. Air France streicht zum nächsten Sommerflugplan die Verbindung nach Paris, British Airways jene nach London.

Neue Verbindung nach Dubrovnik zunächst bis Ende Oktober

Auch Appelle aus der heimischen Wirtschaft und deren Verbände, dass das exportorientierte Bundesland Baden-Württemberg auf Flugziele auch abseits der Urlaubsdestinationen angewiesen sei, halfen nichts. Es sind die Fluggesellschaften, die entscheiden, auf welchen Strecken sie ihre Flotten einsetzen.

Croatia Airlines bietet nun von 4. Mai an jeweils montags und freitags Hin- und Rückflüge zwischen Stuttgart und Dubrovnik an. Laut Webseite der Fluggesellschaft soll die Strecke zunächst bis 23. Oktober bedient werden.