Flughafen Stuttgart: Delta Airlines streicht Flugverbindung nach Atlanta

1 Eine Boeing 767 von Delta bei der Landung – dieses Bild wird es nicht mehr geben. Foto: Flughafen Stuttgart/Bianca Renz

Nach fast 40 Jahren wird die prestigeträchtige, einzige Langstreckenverbindung von Stuttgart in die USA endgültig gestrichen. Was dahinter steckt.











Link kopiert

Mitten in die Jubiläumsveranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen des Stuttgarter Flughafens platzt für die Betreiber und die Region eine schlechte Nachricht. Der einzige echte Interkontinentalflug von Stuttgart nach Atlanta, dessen Anfänge in das Jahr 1986 zurückreichen, steht endgültig vor dem Aus. Dies bestätigte eine Sprecherin der US-Fluggesellschaft Delta Airlines. Darüber berichtet hatte in Deutschland zuerst das Flugverkehrsfachportal Aero-Telegraph. Offenbar ist man mit der Auslastung nicht mehr zufrieden: „Wir passen unseren Flugplan der Verbrauchernachfrage an“, sagte die Sprecherin.