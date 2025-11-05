Flughafen Stuttgart: Das sagt der Flughafenchef zum Abgang von British Airways

Das sagt der Flughafenchef zum Abgang von British Airways

1 British Airways verlässt den Stuttgarter Flughafen. Dessen Chef Ulrich Heppe sieht die Politik am Zug. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich, Ines Rudel

Trotz des drohenden Aus’ für die British-Airways-Verbindung nach London sieht Flughafenchef Ulrich Heppe Stuttgart gut vernetzt – fordert aber bessere politische Rahmenbedingungen.











Dass nach den Direktverbindungen nach Atlanta und nach Paris nun auch jene von British Airways nach London wegfällt, ist ist eine weitere schlechte Nachricht für Flugreisende in Stuttgart. Flughafenchef Ulrich Heppe verweist im Interview auf Alternativen. Die Hauptstadt Großbritanniens bleibe dank Eurowings weiterhin direkt erreichbar, und für Umsteiger gebe es Alternativen über Frankfurt und München. Heppe erklärt, warum die Luftfahrtbranche in einer Umbruchphase steckt, welche Folgen das für den Standort Stuttgart hat – und weshalb er von der Politik dringend Entlastungen und fairere Wettbewerbsbedingungen fordert.