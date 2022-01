Inzidenz steigt weiter Viele Infektionen bei Kindern – drei Kitas in Stuttgart geschlossen

Die Inzidenzen sind am Mittwoch auch in Stuttgart und in der Region weiter gestiegen. Stark betroffen von Infektionen sind Kinder. In 29 Kitagruppen in der Landeshauptstadt gab es Corona-Ausbrüche, drei Einrichtungen wurden bis auf Weiteres geschlossen.