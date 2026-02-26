Flughafen Stuttgart: Bundespolizei nennt Grund für Einsatz und Sperrung am Flughafen

1 Durch die Sperrung des Sicherheitsbereiches kam es am Stuttgarter Flughafen zu langen Schlangen. Foto: privat

Wegen eines Einsatzes der Bundespolizei wurden am Donnerstag Teile des Stuttgarter Flughafens geräumt. Nun ist auch der Grund bekannt.











Link kopiert

Nach den turbulenten Szenen am Stuttgarter Flughafen herrscht Klarheit: Die Bundespolizei hat den Grund für den Einsatz am Donnerstag bekannt gegeben, der für Reisende mit erheblichen Einschränkungen verbunden war.

Demnach wurde gegen 9.40 Uhr im Rahmen der Luftsicherheitskontrollen ein Gepäckstück entdeckt, das „zunächst keiner Person eindeutig zugeordnet werden konnte“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Flughafen Stuttgart: 500 Menschen von Räumung betroffen

Es habe zudem der Verdacht bestanden, dass das Gepäckstück „im Anschluss unberechtigterweise in den Sicherheitsbereich gelangt ist“. Die Bundespolizei sperrte daraufhin den Sicherheitsbereich für die Reisenden, um „polizeiliche Maßnahmen“ einzuleiten.

Auch alle Passagiere, die bereits in ein Flugzeug geboardet waren, mussten zurück in den öffentlichen Bereich. Zudem wurden alle Abflüge gestoppt, mehrere Flüge wurden später sogar ganz gestrichen. Etwa 500 Menschen waren am Donnerstag am Stuttgarter Flughafen von der Räumung betroffen.

Flughafen Stuttgart: Lange Schlangen nach Polizeieinsatz

Anschließend durchsuchten Beamte den Sicherheitsbereich, stellten dabei aber kein verdächtiges Gepäckstück fest, wie es heißt. Gegen 13.41 Uhr beendete die Polizei ihren Einsatz, der Sicherheitsbereich wurde wieder geöffnet.

Alle Flugreisenden mussten erneut durch die Sicherheitskontrolle, wodurch es vorübergehend zu erheblichen Schlangen vor dem Sicherheitsbereich kam.