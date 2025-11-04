Flughafen Stuttgart: British-Airways-Verbindung nach London vor dem Aus

British-Airways-Verbindung nach London vor dem Aus

Maschinen von British Airways könnten alsbald zum letzten Mal am Flughafen Stuttgart zu sehen sein.

Die British-Airways-Flüge von Stuttgart nach London-Heathrow enden zum Sommerflugplan 2026. Das ist nicht die erste prestigeträchtige Verbindung, die der Stuttgarter Flughafen einbüßt.











Nächster Rückschlag für den Flughafen Stuttgart. British Airways wird zum nächsten Sommerflugplan die Flüge vom Stuttgart zum Londoner Flughafen Heathrow einstellen. Ein Flughafen-Sprecher bestätigt entsprechende Informationen, die unsere Redaktion aus Aufsichtsrats-Kreisen des Airports erhalten hat. „Nach unseren Informationen trifft das zu“. Eine endgültige Bestätigung könne aber nur die Airline geben. British Airways ließ mehrere Anfragen dazu unbeantwortet. Auf der Webseite der Fluggesellschaft lassen sich bei Stichproben keine Flüge mehr von Stuttgart nach London im Sommerflugplan 2026 buchen, der am letzten Märzwochenende in Kraft tritt.