Flughafen Stuttgart: Brand auf Flughafengelände – Abflüge nicht möglich

1 Die Flughafenfeuerwehr ist im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Mittwochabend können keine Flugzeuge mehr vom Flughafen Stuttgart starten. Grund ist ein Brand in einem Betriebsgebäude. Was bislang bekannt ist.











Auf dem Gelände des Stuttgarter Flughafens ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Die Flughafen-Feuerwehr befindet sich momentan im Einsatz. Der Flugbetrieb musste kurzzeitig komplett eingestellt werden, mittlerweile betrifft die Störung lediglich noch die Abflüge.

Abflüge am Mittwochabend nicht mehr möglich

Auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete eine Sprecherin des Flughafens Stuttgart, dass es am Abend zu einem Kabelbrand in einem Betriebsgebäude kam. Die Einsatzkräfte eilten zu dem Gebäude und sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Laut der Sprecherin musste der Flugbetrieb zunächst komplett eingestellt werden, weil die Stromversorgung für einige flugbetriebliche Einrichtungen ebenfalls betroffen war. Mittlerweile können Flugzeuge zumindest wieder landen, Abflüge werden am Mittwoch allerdings nicht mehr möglich sein. Auch was die Ankünfte betrifft, sei es durchaus möglich, dass es noch vereinzelt zu Verspätungen oder Ausfällen kommen könnte.

Die Sprecherin bittet Passagiere, sich online auf der Website des Flughafens über den Flugstatus zu informieren.