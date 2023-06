Acht Personen in einem Opel gestoppt – Fahrer unter Drogeneinfluss

1 Am Flughafen stoppte die Polizei acht Personen in einem gewöhnlichen Pkw. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/Gelhot

Bei Echterdingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei auf einem Parkplatz der Messe Stuttgart ein Auto kontrolliert, in dem zu viele Personen saßen. Mehrere Insassen sehen nun verschiedenen Anklagen entgegen.















Am Stuttgarter Flughafen (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Mittwochnachmittag ein Auto gestoppt, in dem zu viele Personen saßen. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, stand der Fahrer zudem mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Gegen 15.40 Uhr hielten Beamte den Wagen auf einem der Parkplätze an der Messe auf, weil drei Frauen auf dem Rücksitz zwei komplett ungesicherte Kinder auf dem Schoß hatten. Die 31-Jährige Mutter erwartet nun eine Klage wegen mangelhafter Kindersicherung. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass ein Jugendlicher zwischen Gepäckstücken im Kofferraum saß. Beim Fahrer ergab sich unterdessen der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Deshalb führten die Polizisten einen Urintest durch. Weil dieser positiv verlief, musste der Mann auch eine Blutprobe abgeben.

Weil der 40-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er 525 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Die acht Personen durften nicht weiterfahren.