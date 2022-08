Flughafen in München

Eine völlig betrunkene britische Passagierin hat in einem Flugzeug auf dem nach Griechenland randaliert. Der Pilot entschied sich, in München zwischenzulanden.















Eine Britin hat auf dem Flug von Manchester nach Griechenland randaliert und damit eine Zwischenlandung in München provoziert. Die 69-Jährige pöbelte das Flugpersonal an und soll erfolglos versucht haben, zwei Kabinentüren zu öffnen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Britin ins Krankenhaus gebracht

Als das Bordpersonal am Mittwoch versuchte, die Dame an ihren Platz zurückzubringen, soll sie den Angaben zufolge zwei Mitarbeitern gegen Gesicht und Oberkörper geschlagen haben. Mithilfe anderer Passagiere schaffte es das Personal an Bord, schließlich die Frau zu fixieren.

Der Pilot sah sich gezwungen, am Flughafen München zwischenzulanden, da die 69-Jährige weiterhin aggressiv gewesen sein soll. In München wurde die Britin ins Krankenhaus gebracht, wo ein erheblicher Alkoholpegel festgestellt wurde.