Flughafen bei Echterdingen: Frontalzusammenstoß mit Linienbus – 14 Verletzte bei Unfall

Bei dem Unfall am Flughafen wurden ersten Erkenntnissen zufolge 14 Personen verletzt, drei mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei einem Unfall beim Flughafen Stuttgart (Kreis Esslingen) sind am Mittwochmorgen mehrere Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten drei in eine Klinik.











Bei einem Unfall am Flughafen Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochmorgen 14 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 60-jähriger Busfahrer kurz nach 7.30 Uhr von der L1192 in Richtung Flughafenstraße abgebogen.

In der Linkskurve geriet er auf die Gegenspur und fuhr frontal gegen einen entgegenkommenden VW. Nach der Kollision blieb der Bus quer über beide Fahrspuren stehen, weshalb es in der Folge auch zu Verkehrsbehinderungen kam.

Der 31-jährige Fahrer des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt, ebenso wie 13 der insgesamt etwa 30 Fahrgäste des Busses. Drei der Verletzten mussten in eine Klinik gebracht werden. Der VW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden, der Bus blieb fahrbereit.

Hoher Schaden nach Frontalzusammenstoß

Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 40.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz.