Flug von Indien nach Deutschland: Bombendrohung auf Toilettenpapier – Flugzeug stoppt Flug nach Frankfurt

1 Die Maschine der indischen Fluggesellschaft Vistara landete am Freitagnachmittag sicher in der östlichen Provinz Erzurum. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Passagierflugzeug ist auf dem Weg von Indien nach Deutschland. Dann überreicht ein Mensch an Bord eine auf Toilettenpapier geschriebene Bombendrohung. Die Crew reagiert.











Ein indisches Passagierflugzeug auf dem Weg nach Deutschland ist wegen einer auf Toilettenpapier geschriebenen Bombendrohung an Bord auf einen Flughafen in der Osttürkei umgeleitet worden. Das berichtete der staatliche Rundfunk TRT in der Türkei.

Die Maschine der indischen Fluggesellschaft Vistara, die von Mumbai nach Frankfurt unterwegs war, landete nach Angaben der Airline am Freitagnachmittag sicher in der östlichen Provinz Erzurum. Die 237 Passagiere und 14 Crewmitglieder an Bord seien evakuiert worden, sagte Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu.

Aufschrift „Bombe im Flugzeug“

Der Luftraum der Stadt wurde für den Flugverkehr gesperrt und der Ausnahmezustand verhängt, so TRT unter Berufung auf den Gouverneur von Erzurum, Mustafa Ciftci. Seinen Angaben nach hatte ein Passagier der Kabinenbesatzung ein Stück Toilettenpapier mit der Aufschrift „Bombe im Flugzeug“ überreicht. Weitere Informationen, etwa zum Geschlecht oder Alter des Passagiers, sowie zum Ergebnis der Durchsuchungen der Passagiere, des Gepäcks und des Flugzeugs gab es zunächst nicht.