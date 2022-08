1 Szene aus der Flug-Show. Foto: Carnival Cinema

Spektakuläre Show: Im Theaterhaus gastiert die australische Cirque Nouveau-Truppe Gravity & Other Myths mit „Backbone“.















Link kopiert

Fröhliche Betriebsamkeit – von einer Sekunde auf die andere! Gerade lagen die drei Frauen und sieben Männer noch auf dem Rücken zwischen allerlei Utensilien, nun schwirren sie über die Bühne. Sie rufen Anweisungen, stellen lange Stäbe auf, räumen Eimer aus dem Weg, ziehen sich an einem mobilen Klamottenständer um – Männer wechseln von Blumenkleidchen in Hosen, Frauen in Shorts oder Arbeitsoverall. Schließlich gibt es was zu tun, es gilt gegen die Gesetze der Schwerkraft und andere physikalische Grenzen anzugehen.