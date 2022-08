1 Die Feuerwehr kühlt einen Container nach dem Chemieunfall. Foto: dpa/Dieter Leder

Am Dienstag ist auf einem Mannheimer Werksgelände Flüssiggas aus einem Seecontainer ausgetreten. Es kam zu einer chemischen Reaktion, bei der giftige Reize und Dämpfe entstanden sind. „Der Einsatz läuft weiter, aber die Lage ist aktuell stabil“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Die Feuerwehren Mannheim werden bei dem Einsatz von der Wasserschutz-Polizei, dem Technischen Hilfswerk und anderen unterstützt.

Der defekte Seecontainer, aus dem am Vortag Flüssiggas ausgetreten war, solle möglichst im Laufe des Tages geöffnet werden, sicher sei das aber noch nicht. Es werde auch versucht, den Container zu bergen. Derzeit wird der Container noch mit Wasser gekühlt, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Durch die Kühlung sollen austretende Dämpfe verringert werden. Zeitweise verursachten die Gase eine 150 Meter hohe Rauchwolke.

Polizisten im Krankenhaus

Rund 16 Polizisten wurden bei dem Vorfall im Mannheimer Mühlauhafen verletzt. Sie klagen über Reizhusten und gerötete Augen. Zwei Polizisten werden im Krankenhaus behandelt.

In dem Container waren knapp 200 Fässer gelagert, die mit Hydrosulfit gefüllt sind. Dabei handelt es sich um ein Hilfsmittel für die Textilindustrie, das zum Beispiel zum Bleichen verwendet wird.

Messungen der Feuerwehr unauffällig

„Nach jetzigem Kenntnisstand könnte es aufgrund der Produkteigenschaften zu einer Selbstzersetzung des Produkts gekommen sein, bei der Schwefeldioxid und andere Schwefelsalze freigesetzt wurden“, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die genaue Ursache müsse aber noch ermittelt werden. Die Feuerwehr führte auch in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Punkten in der Stadt Luftmessungen durch. „Bislang ergaben die Messungen keine erhöhten Werte“, teilte die Stadt mit. Straßensperrungen seien zwar aufgehoben worden, die Werfhallen- und Güterhallenstraße in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes waren aber am frühen Morgen noch gesperrt.