Brand Europapark Keine Panik bei der Räumung des Parks und Enttäuschung bei den Besuchern

Am Montagabend gab es den zweiten große Brand in nur fünf Jahren im Europapark in Rust. Am nächsten Tag aber strömen wieder die Besucher in den Vergnügungspark. Manche sind enttäuscht, das Teile gesperrt sind, und einige haben den Brand am Vortag miterlebt.