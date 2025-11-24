Flüchtlingshelfer auf den Fildern: Ehrenamtliche wollen mehr Wertschätzung – „Stadt hat uns nicht gut behandelt“

1 Eine kleine Wohnung für diese geflüchtete Familie in Leinfelden-Echterdingen, aber doch kein Container mehr. Ehrenamtliche Helfer vermitteln solche Wohnungsangebote. Foto: Ines Rudel

Der Verein Kultur-Point in Leinfelden-Echterdingen bekommt Unterstützung vom Land für seine Flüchtlingshilfe. Andere Hilfseinrichtungen kritisieren die Stadt.











Jeden Tag leisten Ehrenamtliche dringend benötigte Hilfen an Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, in Leinfelden-Echterdingen wie in anderen Städten. Darauf können sich die Rathaus-Verantwortlichen verlassen.

Das ist aber zugleich eine labile Angelegenheit, da diese Arbeit größtenteils von Ehrenamtlichen geleistet wird, die auch viele Eigenmittel einsetzen jenseits der Förderungen, ohne das in Rechnung zu stellen. Da wird dann schon genau beobachtet, ob und was sich an den Förderstrukturen in der Stadt ändert. Denn dahinter stecken ja Fragen wie: Wie geht es weiter mit meinem Engagement, welche Bedeutung hat das künftig für meine Initiative? Vor diesem Hintergrund sind die Schreiben zu werten vom Arbeitskreis Geflüchtete der Bürgerstiftung LE und vom Verein Lebenswertes LE.

„Wir sind verwundert, dass in keiner Weise die bisherige ehrenamtliche Arbeit erwähnt wird beziehungsweise eine Würdigung oder ein Dank für die Arbeit mit Geflüchteten zum Ausdruck kommt“, heißt es da etwa. Und was da getan wurde beziehungsweise noch wird, wird näher aufgelistet. Es gehe um „Tätigkeiten, die ab 2014 überwiegend von Ehrenamtlichen übernommen wurden. Die Vermittlung von Sprachkenntnissen, die in den Jahren ab 2015 ein Schwerpunkt der Aufgaben war und in gewisser Weise immer noch ist, wird nicht angesprochen. Zu erwähnen wäre noch die Alltagsbegleitung zu Ämtern, Job-Center, Ärzten bis zu Gerichtsverhandlungen. Dazu kommt, dass alle Arbeitsmittel, angefangen bei Laptops, Drucker über Papier und Stifte auf Spendenbasis organisiert werden müssen,“ schreiben einige Mitglieder aus dem Arbeitskreis Geflüchtete, einem Projekt der Bürgerstiftung LE.

Flüchtlingshelfer in Leinfelden-Echterdingen: Es herrscht Unmut

In Arbeitskreisen und Vereinen ist viel Engagement für die Flüchtlingsarbeit da.

Was ist geschehen in Leinfelden-Echterdingen? Neu ist, dass das Sozialministerium dem Leinfelden-Echterdinger Verein Kulturpoint eine finanzielle Unterstützung von 40.000 Euro zugesagt hat. Dieser leistet ebenfalls schon seit einigen Jahren Hilfe für geflüchtete Menschen. Die Stadt freut sich naheliegenderweise über solche Meldungen, in diesen Zeiten knapper Kassen, und der Verein Kultur-Point baut seine bisher schon geleistete Hilfe damit nun aus.

Martin Doelfs, Vorsitzender im Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung, hat viel Verständnis für die Reaktion der Menschen im Arbeitskreis seiner Stiftung. „Prinzipiell ist es doch mal sehr gut, wenn sich möglichst viele Menschen in der Stadt um Geflüchtete kümmern. Und da gibt es ja nicht nur den Kultur-Point und unseren Arbeitskreis, sondern noch weitere Einrichtungen in der Stadt. Und wir treffen uns regelmäßig mit der Rathausspitze an einem runden Tisch, um uns abzusprechen“, so Doelfs. „Wenn wie jetzt die Mitteilung vom Sozialministerium kommt, dass sie eine bestimmte Einrichtung unterstützen, sind die anderen natürlich erst mal enttäuscht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ehrenamtliche Arbeit, da steckt viel Herzblut drin. Und so eine Enttäuschung muss auch mal raus, und sei es eben in Form dieser Briefe.“

Auch Monika Heilmannn, Vorsitzende des Vereins Lebenswertes LE, wundert sich über das Verhalten der Stadt: „Wir haben über 42 Arbeits- und Ausbildungsplätze vermittelt. Erst kürzlich wurden von uns zwei Wohnungen vermittelt, damit sind es 47 Wohnungen für Geflüchtete. Wir haben unzählige Behördengänge begleitet, viele Coachings zur Arbeitsvermittlung geführt, wir haben Mieter gecoacht, wir coachen Eltern im Umgang mit Kindern und Schule sowie Kita. Unterm Strich haben wir der Stadt sicherlich eine gute Million Euro erspart“. Heilmann stellt die Frage: „Weshalb lässt sich die Stadtverwaltung auf eine Kooperation mit einem Verein ein, welcher der umstrittenen Gülen-Bewegung nahesteht“? – Letzteres will sie nun nicht weiter bewerten, aber enttäuscht ist sie schon von der Stadt: „Man hätte uns schon darüber informieren sollen, dass das Sozialministerium hier Fördermittel bei der Hilfe von Geflüchteten vergibt, um die man sich bewerben kann. Und das Sozialministerium war wohl auch nicht sehr gründlich bei der Überprüfung, wer hier Finanzmittel zugesprochen bekommt“.

Die Vereine und Arbeitskreise in Leinfelden-Echterdingen machen weiter ihre Arbeit

Heilmanns Resümee: „Die Stadt hat uns nicht gut behandelt. Jetzt hat sie auch noch sechs Stellen für Sozialarbeiter abgebaut. Aber das entmutigt uns nicht. Wir machen weiterhin unsere Arbeit. Und da haben wir mehr als genug zu tun.“ Ähnlich sieht das auch Doelfs: „Es bleibt genug zu tun und die Aufgaben bleiben sehr vielfältig. Und da ist es doch nur gut, wenn da möglichst viele Menschen mithelfen wollen.“ Wenn nun weniger Flüchtlinge kommen, sei das ja durchaus erfreulich: „Aber wer will angesichts der politischen Großwetterlage schon wirklich behaupten wollen, dass das so bleibt“, mahnt Doelfs. Andere Kriterien seien ausschlaggebender: „Die reine Zahl von mehr oder weniger Flüchtlingen sagt wenig über die Hilfe-Notwendigkeit aus. Da geht es mehr um die Frage, wie intensiv Hilfe benötigt wird, wie kompliziert die Fälle sind, die es zu lösen gilt“.