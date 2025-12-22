Flüchtlinge in der Gastronomie: Mit dem Töpfle hat Stuttgarts erstes ukrainisches Restaurant eröffnet

11 Im Töpfle wird das Essen in traditionellen Tontöpfen serviert, Artur Maltsev serviert Borschtsch mit selbst gebackenen Brötchen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Artur Maltsev und Natalia Duchenko bieten Borschtsch und Warenykyt. Dass Flüchtlinge in der Gastronomie ankommen, zeigt auch das Beispiel von Baraa Baags Familie.











Sein Telefon lässt Artur Maltsev nie aus dem Blick. Einen Tag vor seinem Geburtstag marschierte die russische Armee in der Ukraine ein. Er hat ihn seither nicht mehr gefeiert. Aber fürs Foto huscht doch ein Lächeln über sein Gesicht – an der Theke seines Restaurants Töpfle im Heusteigviertel. „Der Ort ist ein kleines Dankeschön für den Schutz, den uns Deutschland gegeben hat“, lässt er von seiner Geschäftspartnerin Natalie Duchenko sagen. Gemeinsam eröffneten sie es im August, drei Jahre nach der Flucht vor dem Krieg. In Stuttgart hat sich der 30-Jährige in der Gastronomie eine Heimat geschaffen. Die Branche bot auch Baraa Baag und seiner Familie einen Einstieg ins Berufsleben: Die Zitadelle heißt ihr Lokal in Bad Cannstatt. Es wirkt wie eine kleine syrische Festung in der Fremde.