Corona-Regeln in Baden-Württemberg Was wird aus der Hochzeitsfeier im August oder September?

Die 7-Tage-Inzidenz nähert sich in vielen Regionen in Baden-Württemberg der 35 an. Ab diesem Wert greifen wieder bestimmte Einschränkungen – auch für private Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten. Doch es gibt Ausnahmen.