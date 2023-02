1 Nach einer Ticketkontrolle am Stuttgarter Daimlerplatz sucht die Polizei Zeugen (Archivbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich/ARNULF HETTRICH

Ohne Ticket in der Stuttgarter Stadtbahn unterwegs? Keine gute Idee. Noch schlechter verhielten sich zwei Unbekannte, die vor einer Kontrolle flüchteten – und dabei einen Sicherheitsmitarbeiter verletzten.















Auf der Flucht vor einer Ticketkontrolle in Stuttgart haben zwei unbekannte Männer einen Sicherheitsmitarbeiter zur Seite gestoßen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 22.10 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U2 in Richtung Botnang zugetragen haben soll.

An der Haltestelle Daimlerplatz in Bad-Cannstatt seien die Unbekannten aus der Stadtbahn geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag weiter mit. Dabei rissen sie zwei Sicherheitsmitarbeiter zur Seite. Ein 54-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin in Richtung Kreuznacher Straße.

Bei einem der Flüchtenden soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten und 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit lockigen Haaren handeln. Er trug Polizeiangaben zufolge eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Sein Komplize soll etwas kleiner gewesen sein und eine dunkle Jacke getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 zu melden.