1 Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um eine Seniorin in Wendlingen aufzufinden. Symbolfoto. Foto: picture alliance / dpa/Franziska Kraufmann

Erst durch einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera konnte eine 62-Jährige in Wendlingen geortet werden. Sie war zuvor auf der Flucht vor der Polizei in die Lauter gesprungen, wo sich ihre Spur verlor.

Wendlingen - Zu einem Sucheinsatz ist es am Dienstagabend am Ortsausgang von Wendlingen in Richtung Ötlingen gekommen, wie die Polizei berichtet.

Wegen familiärer Streitigkeiten war die Polizei angefordert worden, woraufhin beim Eintreffen der Beamten eine der Beteiligten unvermittelt die Flucht ergriff. Die 62-Jährige sprang hierbei in die Lauter und rannte durch das teilweise knietiefe Wasser flussabwärts, wo sich ihre Spur zunächst verlor.

Nachdem eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen erfolglos verlaufen war und gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgrund des kalten Wassers nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.

Mit Hilfe der Wärmebildkamera fand die Besatzung die 62-Jährige versteckt in dichtem Gebüsch. Die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindende Frau wurde in Gewahrsam genommen, vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort untersucht und zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht.