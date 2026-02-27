Flucht nach Haftvorführung: Mann flieht nach Haft-Termin in Passau

1 Die Polizei suchte in Passau mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach dem Mann. Foto: Markus Zechbauer/zema-medien.de/dpa

Passau - In Passau ist ein Verdächtiger im Anschluss an einen Gerichtstermin im Amtsgericht geflohen. Wie das Gericht mitteilte, entkam der 22-Jährige, nachdem er das Justizgebäude in Begleitung der Polizei wieder verlassen hatte. Der Mann habe sich in Gewahrsam der Beamten gefunden.

Wie die Polizei später berichtete, lief der Untersuchungshäftling am späten Freitagvormittag auf dem Weg zum geparkten Polizeifahrzeug weg. Die Beamten fahnden mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Die Fahndung dauerte am späten Abend an.

Mehrere Streifenbesatzungen, die Bereitschaftspolizei, Spürhunde und ein Polizeihubschrauber seien im Einsatz gewesen. Der Mann sei zuletzt in einer Straße in Richtung Innenstadt gesehen worden, ehe die Polizisten ihn aus den Augen verloren.

Polizei warnt davor, Anhalter im Raum Passau mitzunehmen

Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit könne nicht ausgeschlossen werden, teilten die Ermittler mit. Daher sollten auch keine Anhalter mitgenommen werden.

Der 22 Jahre alte Verdächtige wurde zunächst am Donnerstag wegen eines Haftbefehls aufgrund des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Nachdem der Mann eine Nacht in Polizeiarrest war, stand der Termin beim Haftrichter des Amtsgerichtes an. Nachdem der Haftbefehl durch den Richter in Vollzug gesetzt wurde, kam es zu der Flucht auf dem Weg in eine Justizvollzugsanstalt.