Flucht in Lenningen

1 Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: picture alliance /Patrick Seeger

Freitagabend gegen 18.30 Uhr hat ein betrunkener Autofahrer in Oberlenningen (Kreis Esslingen) versucht vor der Polizei zu flüchten. Nach einem Alkoholtest wurde sein Führerschein beschlagnahmt.















Am Freitagabend wurde ein alkoholisierter 45-jähriger Autofahrer in Oberlenningen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 18.30 Uhr sollte in der Gutenberger Straße ein Autofahrer von einer Polizeistreife kontrolliert werden.



Der Fahrer versuchte zu flüchten, als er die Polizei bemerkte, wie sie berichtet. Nach mehreren hundert Metern Verfolgung hielt der Fahrer schlussendlich an und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der 45-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.