Flucht in Leinfelden-Echterdingen

Ein 30-jähriger Autofahrer wollte sich in Leinfelden-Echterdingen nicht von der Verkehrspolizei kontrollieren lassen. Seine Flucht misslang. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und mögliche Geschädigte.















Am Montagabend hat ein 30-jähriger Autofahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle in Leinfelden-Echterdingem zu entziehen. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Opel Corsa in der Max-Lang-Straße fahrend einer Streife der Verkehrspolizei aufgefallen.

Auto in Sackgasse abgestellt

Er ignorierte aber die Anhaltesignale, beschleunigte und versuchte über das angrenzende Wohngebiet in Richtung Weilerwald zu flüchten. In der Sackgasse Fichtenweg ließ er seinen Wagen stehen und flüchtete zu Fuß, konnte aber nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der Fahrerlaubnis ist und vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Radlerin gefährdet

Im Verlauf der Ermittlungen meldete sich eine 73 Jahre alte Radlerin, die wegen der riskanten Fahrweise des Opelfahrers gefährdet, aber zum Glück nicht verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach weiteren Zeugen, Telefon 0711 / 39_90 -4_20.