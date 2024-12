Floristin aus Esslingen: Expertin gibt Tipps für Adventsschmuck – „Blick fürs Kreative wieder öffnen“

9 Floristen wie die „Blütezeit“-Chefin Anja Schick verwandeln ihre Geschäfte in der Adventszeit in ein Weihnachtswunderland. Foto: Roberto Bulgrin

Zu Weihnachten umgeben sich viele Menschen besonders gern mit Schönem: Aufwendig geschmückte Christbäume, kunstvoll gestaltete Adventskränze und liebevoll gebundene Weihnachtssträuße bringen Freude. Die Esslinger Floristin Anja Schick gibt Tipps.











Weihnachten ist weit mehr als nur eine Jahreszeit. Es ist ein tiefes Gefühl, das viele Menschen in Zeiten wie diesen, in denen der Blick für das Schöne und Harmonische allzu leicht verloren geht, umso mehr genießen: Lichterketten vor dem Fenster, der geschmückte Weihnachtsbaum im Zimmer, Kerzenschein und liebevoll drapierte Accessoires wärmen Herzen und Seelen. Blumengeschäfte haben Hochkonjunktur. Floristen wie Anja Schick, die ihre „Blütezeit“ in der Gärtnerei Zeh in Esslingen-Berkheim stets als Weihnachtswunderland gestaltet, freut sich über jeden, der sein Heim festlich schmückt: „Es tut einfach gut, sich an Schönem zu erfreuen.“