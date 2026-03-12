Flohmarkt: Ein Paradies für Schnäppchenjäger in Köngen

1 Der Köngener Flohmarkt „Von Edel bis Trödel“ ist ein Paradies für Schnäppchenjäger. Foto: kd

Der Köngener Flohmarkt „Von Edel bis Trödel“ geht in eine neue Runde – Nachhaltigkeit wird großgeschrieben und der Gewinn wird gespendet.











Schnäppchenjäger sollten sich den Termin rot im Kalender anstreichen: Am Samstag, 14. März, von 9 bis 16 Uhr, steigt im Köngener Gustav-Werner-Gemeindehaus (Gunzenhauser Straße 16) der traditionelle Flohmarkt des evangelischen Jugendwerks (EJW) und der evangelischen Kirchengemeinde.

Unter dem Motto „Von Edel bis Trödel“ gibt es bereits zum 26. Mal antike Raritäten, Schmuck, Haushaltswaren und -geräte, Bücher, Spielzeug und vieles mehr. Es findet keine Standvergabe statt. Neben einem Flohmarkt-Café mit selbst gebackenen Kuchen gibt es auch wieder einen Schleif-Service für Messer und Scheren. Der Eintritt ist frei. Der Erlös kommt dem CVJM Weltdienst, dem EJW Köngen und dem evangelischen Gemeindehaus zugute.

Etwa 800 Schnäppchenjäger in Köngen

Erwartet werden wieder bis zu 800 Besucher. Auch professionelle Schnäppchenjäger haben den Köngener Markt längst auf der Liste und stehen meist lange vor dem offiziellen Beginn vor der Tür.

Wer nun aber denkt, zum Schluss wandert der Rest in einen Container, ist schief gewickelt: Wertvollere Dinge, die nicht verkauft werden, werden eingelagert und werden bei der nächsten Auflage des Flohmarkts wieder präsentiert. Unzerbrechliches wie Wäsche oder Spielzeug geht an eine Initiative, die diese Waren regelmäßig ins östliche Europa bringt. Bücher werden an ein Projekt für Menschen mit Behinderung zum Basteln weitergegeben. Was dann noch übrig bleibt, wird sortenrein sortiert und geht in die Weiterverwertung.