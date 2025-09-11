Flohmärkte im Kreis Esslingen: Zeit der Schatzsuche und Schnäppchenjagd

1 Herbstmarkt in Reichenbach an der Fils Foto: Veranstalter/Archiv

Wer Flohmärkte mag, sollte sich die kommenden Wochenenden frei halten: Im Kreis Esslingen gibt es bis in den November hinein vielfältige Möglichkeiten zu stöbern.











Mit dem Ende der Sommerferien beginnt in Baden-Württemberg die bunte Herbstsaison und damit auch die Zeit der Flohmärkte. Im Landkreis Esslingen laden zahlreiche Märkte zum Stöbern, Feilschen und Entdecken ein. Alte Schätze werden zu neuen Lieblingsstücken. Zwischen Büchern, Kleidung und Spielzeug warten so manche Raritäten auf einen Besitzerwechsel. Viele Flohmärkte sind Teil von Stadt- oder Gemeindefesten, bei denen Musik, Kulinarik und Angebote für Kinder den Besuch zu einem Erlebnis machen.

Samstag, 13. September: Lichtermarkt und Nachtflohmarkt bei „ES funkelt“

Wenn Esslingen funkelt, leuchtet und glitzert, präsentieren sich auch die Märkte im schönsten Licht. Die besondere Atmosphäre lockt stets zahlreiche Gäste in die Innenstadt. Neben vielen anderen Aktionen gibt es den Lichtermarkt mit Kunsthandwerk und Dekoration in der Ritterstraße sowie den Nachtflohmarkt mit allerlei alten Schätzen, Trödel und Antiquitäten, der sich vom Rathausplatz bis zum Marktplatz erstreckt. Die Öffnungszeiten der beiden Märkte werden in diesem Jahr auf 12 bis 22 Uhr ausgedehnt, teilt der Organisator Til Maehr mit.

Abendstimmung bei ES funkelt Foto: Veranstalter/Archiv

www.esslingen-info.com

Sonntag, 21. September: Flohmarkt bei der Biegelkirbe in Wernau

Schauen, stöbern und staunen heißt es in Wernau, wenn die Stadt gemeinsam mit der Kulturinitiative für Wernau zur Biegelkirbe einlädt. Einen Floh- und Krämermarkt gibt es entlang der Kirchheimer Straße zwischen Quadrium und Rossmann von 11 bis 17 Uhr. Die bunte Palette der Angebote reicht von Fundstücken über Schmuck bis hin zu Kleidung und Haushaltswaren. In der unteren Junkersstraße buhlen der Kunsthandwerker- und der Feinschmeckermarkt um Aufmerksamkeit. Im Angebot sind Schmuck, Keramik, Bilder und Skulpturen sowie kulinarische Spezialitäten. Ein Kinderflohmarkt entlang der Hauptstraße mit Spielsachen, Büchern und Kleidung rundet das Angebot ab. Die Biegelkirbe selbst findet Samstag und Sonntag statt.

https://kult-wernau.de/events/biegelkirbe-2025

Biegelkirbe in Wernau Foto: Veranstalter/Archiv

Sonntag, 21. September: Flohmarkt beim Esslinger Stadtteilfest Flandernhöhe

Beim bunten Treiben rund um Esslingens Kult- und Kulturlokal Vier Peh darf auch der mittlerweile zur Tradition gewordene Flandern-Flohmarkt nicht fehlen. Von 14 bis 18 Uhr präsentieren die Verkäufer im Biergarten und auf dem Parkplatz ihre Raritäten von der Bühne und aus dem Keller.

www.4peh.de/veranstaltungen.php

Samstag, 27. September: Nürtinger Flohmarkt

Klein, aber fein ist der Flohmarkt „Am Obertor“ in der Nürtinger Innenstadt. Etwa 20 private Händler bieten von 8 bis 13 Uhr ihre Schätze an. Anmeldungen für einen Stand werden laut der Stadt Nürtingen noch entgegengenommen. Weitere Flohmärkte finden in Nürtingen an jedem ersten und dritten Samstag im Monat von 8 bis 15 Uhr auf dem Jorderyplatz statt sowie noch bis Ende November jeden Mittwoch von 13 bis 18 Uhr direkt am Wochenmarkt und in der Fußgängerzone am Schillerplatz.

www.nuertingen.de

Freitag, 3. Oktober: Herbstmarkt beim Drachenfest in Ostfildern

Kunterbunt geht es beim Drachenfest nicht nur im Himmel zu, sondern auch auf dem Marktgelände in den Bürgergärten des ehemaligen Landesgartenschau-Areals im Scharnhauser Park. Von 11 bis 18 Uhr findet der Herbstmarkt mit allerlei Trödel, Kunst und Antiquitäten an der Kastanienallee statt. Auch Angebote rund um das Thema Drachen werden dabei sein.

www.ostfildern.de/drachenfest

Zum Drachenfest gehört auch der Herbstmarkt. Foto: Veranstalter/Archiv

Freitag, 3. Oktober: Goldene Oktobertage in Kirchheim

Hier sind Kinder und Jugendliche die Flohmarktstars. Verkaufen, stöbern oder kaufen heißt es am Tag der Deutschen Einheit, wenn wieder der Kinder- und Jugend-Flohmarkt steigt. Die Goldenen Oktobertage finden vom 1. bis zum 5. Oktober statt.

www.cityring-kirchheim.de

Samstag/Sonntag, 18./19. Oktober: Krautfest im Impuls Leinfelden

Kraut und Krimskrams werden bei Deutschlands größtem Krautfest in Leinfelden-Echterdingen feilgeboten. Die Begegnungs- und Veranstaltungsstätte Treff Impuls am Neuen Markt lädt zu einem Flohmarkt ein, bei dem private Schätze aus dem Keller und vom Dachboden aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Die Kreativgruppen des Impuls bieten ihre Hand- und Bastelarbeiten an. Das Café ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

www.le-erleben.de

Sonntag, 26. Oktober: Herbstmarkt in Reichenbach an der Fils

Trotz der Baustelle im Zentrum findet auch in diesem Jahr in Reichenbach wieder der Herbstmarkt am verkaufsoffenen Sonntag mit Kunsthandwerk, Antiquitäten, Trödel, einem Krämermarkt und einem Kinderflohmarkt statt. Der Markt öffnet seine Tore von 11 bis 17 Uhr, die Geschäfte laden von 12 bis 17 Uhr zum Bummeln ein.

www.reichenbach-fils.de

Der Esslinger Herbst belebt die ganze Altstadt. Foto: Veranstalter/Archiv

Sonntag, 9. November: Esslinger Herbst

So schön kann der Herbst sein: In der Ritterstraße, der Strohstraße, am Postmichelbrunnen, und am Alten Rathaus erleben die Besucher in Esslingen einen bunten Mix aus Kunsthandwerk, Antikem und Trödel. Am Blarerplatz findet ein Flohmarkt statt, und in der ganzen Innenstadt gibt es Aktionen rund um den verkaufsoffenen Sonntag. Ins herbstliche Markttreiben kann von 11 bis 17 Uhr eingetaucht werden, die Geschäfte öffnen ihre Pforten um 12 Uhr.

www.esslingen-info.com