Flohmärkte im Kreis Esslingen: Diese Märkte sollten Schnäppchenjäger nicht versäumen

Im Frühling stehen alle Zeichen auf frischer Energie und Aufbruchstimmung: die beste Zeit für einen Neuanfang – nicht nur in der Natur, sondern auch im Kleiderschrank und Zuhause. Ein Besuch auf diesen Flohmärkten kann helfen.











Wer sich von ausrangierten Schätzen trennen und gleichzeitig neue Lieblingsstücke entdecken möchte, hat im Landkreis Esslingen die Wahl zwischen zahlreichen Flohmärkten und Kleiderbasaren.

Kindersachen-Basar Oberensingen Alles, was Kinder und Mütter brauchen, von Baby- und Kinderkleidung über Umstandsmode bis hin zu Spielsachen, wird am Samstag, 22. März, von 14 bis 16 Uhr in der Friedrich-Glück-Halle in Oberensingen, Denkendorfer Weg 12, angeboten. Während die Eltern stöbern, können sich die Jüngsten beim Kinderschminken in kleine Helden oder Fabelwesen verwandeln. Stärken kann man sich mit Kaffee und Kuchen, Waffeln oder Hot Dogs.

Kinderkleider-Basar Sielmingen Der Kindergarten Pusteblume lädt ebenfalls am Samstag, 22. März, von 10 bis 12 Uhr zum Einkaufsbummel ins Vereinshaus der landeskirchlichen Gemeinschaft (Augustenstraße 2) in Filderstadt-Sielmingen ein. Hier gibt es von Eltern für Eltern gut erhaltene Babykleidung, Kindermode, Spielsachen und Kinderfahrzeuge vom Buggy für die Minis bis zum Roller für die Größeren. Damit niemand hungrig nach Hause gehen muss, bieten die Veranstalter Kuchen zum Mitnehmen an. 25 Prozent des Verkaufserlöses kommt dem Kindergarten zugute.

Kindersachenmarkt Esslingen Auf die Plätze, fertig, stöbern. Beim Kindersachenmarkt im Theodor-Rothschild-Haus, Mülbergerstraße 146, machen das Esslinger Mütter- und Familienzentrum und die Stiftung Jugendhilfe am Samstag, 29. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr gemeinsame Sache. Auf drei Ebenen gibt es alles rund ums Kind. Der geschäftstüchtige Nachwuchs steht selbst hinter dem Verkaufstisch, während die Jüngeren beim Kinderbasteln kreativ werden.

Flohmarktine Frauenflohmarkt Esslingen Nachhaltig einkaufen und dabei stilvoll sparen heißt es beim Shoppingevent mit über 160 Ausstellerinnen und Ausstellern am Samstag, 29. März, von 12 bis 16 Uhr in der Osterfeldhalle in Berkheim, Köngener Straße 51. Damit niemand die Katze im Sack kaufen muss, stehen Spiegel und Umkleiden zur Verfügung.

Beauty Jungle Weilheim Eine Deutschlandpremiere ist laut Veranstalter die „Handmade & Curvy Edition“ am Sonntag, 30. März, von 13 bis 16.30 Uhr, die den klassischen Mädchenflohmarkt in der Limburghalle in Weilheim, Helfersbergweg 11, ergänzen soll. Auf 1000 Quadratmetern finden Fashionistas eine Mischung aus Secondhand, Trends und Handgefertigtem. Musik, Treffen mit Bloggern und Influencern sowie Snacks runden den Mittag ab. Besucher zahlen vier Euro Eintritt.

Frühlingsbasar Georgskirche Bonlanden Alles für die lieben Kleinen und ihre Mütter: Kindermode, Outdoorkleidung, Schwangerschaftsmode, Spielzeug und Ausstattung wechseln am Samstag, 5. April, von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus, Georgstraße 14 in Filderstadt-Bonlanden, den Besitzer. Veranstalter ist der Gustav-Werner-Kindergarten, dem 21 Prozent des Verkaufserlöses zugutekommen.

Esslinger Gartentage Über 100 Stände und Aktionen bringen den Frühling in die Esslinger Innenstadt von Samstag, 5. April, ab 11 Uhr bis Sonntag, 6. April, 17 Uhr. Schnäppchenjäger finden beim Gartenflohmarkt am Blarerplatz von Zinkeimern über Werkzeug bis Pflanzen allerlei für Balkon und Garten. Wer sich nach getaner Gartenarbeit mit einem Buch entspannen möchte, findet auf dem Büchermarkt auf dem Marktplatz gebrauchten Lesestoff. Sogar Sammlerstücke aus dem 17. bis 19. Jahrhundert sind laut Veranstalter Till Maehr dabei.

Floh- und Trödelmarkt Metro Esslingen Am verkaufsoffenen Sonntag in Esslingen reiht sich am 6. April von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Metro, Dornierstraße 9, noch ein weiterer Schnäppchenmarkt ein. Wer zum Flohmarkt kommt, sollte Zeit mitbringen. Laut Veranstalter Gero Weickmann präsentieren die Verkäufer ihre gesammelten Raritäten von der Bühne und aus dem Keller an rund 200 Ständen. Das Angebot umfasst sowohl Gebrauchtes als auch Neues.

Beauty Jungle Nürtingen Auch in Nürtingen kommen die Fashion-Schnäppchen aus dem Modedschungel: Kleidung, Schuhe, Accessoires, Düfte und Schmuck warten am Sonntag, 6. April, von 13 bis 16.30 Uhr im K3N, Heiligkreuzstraße 4, auf die Käuferinnen. Nachhaltigkeit ist dabei der Kerngedanke des Veranstalters Beauty Jungle. Der Eintritt kostet vier Euro.

Frühlingsmarkt Reichenbach Beim verkaufsoffenen Sonntag in Reichenbach finden Sparfüchse 13. April von 11 bis 17 Uhr auch Schätze aus zweiter Hand. Raritäten, Schnäppchen, ehemalige Lieblingsstücke aber auch kreatives Kunsthandwerk wechseln den Besitzer. Beim Kinderflohmarkt in der Hauptstraße stehen die Jüngsten sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite.