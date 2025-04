Fleischmesse IFFA: Mehr Auszubildende im Fleischerhandwerk

2 Das Fleischerhandwerk ist wieder attraktiver für junge Menschen. Foto: Jan Woitas/dpa

Frankfurt/Main - Erstmals seit rund 20 Jahren haben sich 2024 wieder mehr junge Menschen in Deutschland für eine Ausbildung im Fleischerhandwerk entschieden. Die Zahl der angehenden Fleischerinnen und Fleischer stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent auf 2.434 im Jahr 2024, wie der Deutsche Fleischer-Verband im Vorfeld der Fachmesse IFFA (3. bis 8. Mai 2025) in Frankfurt berichtet. Auch der Lehrberuf am Verkaufstresen scheint attraktiver geworden zu sein. Hier stieg die Zahl der Berufsanfänger sogar um fast 16 Prozent auf 2.352.

Es gelinge zunehmend, junge Menschen aus dem Ausland für die Berufe zu begeistern, erklärt sich der Verband die vor allem in Süddeutschland beobachtete Entwicklung. Von den angehenden Verkäuferinnen und Verkäufern habe mit 1.033 Personen fast die Hälfte keinen deutschen Pass. Zudem profitiere man von der Schwäche anderer Lehrberufe etwa am Bau.

Gleichzeitig ist die Zahl der handwerklichen Fleischereibetriebe erneut zurückgegangen. 16.381 Betriebsstätten von 9.872 selbstständigen Meisterbetrieben bedeuten einen verlangsamten Rückgang um 2,9 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche ist im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent auf noch rund 130.000 Personen gefallen.

Die Umsätze stiegen trotz der Geschäftsaufgaben um rund 2 Prozent und liegen nun bei rund 2 Millionen Euro pro Betrieb. Die Fleischproduktion in Deutschland war dem Statistischen Bundesamt zufolge 2024 erstmals seit 2016 wieder gestiegen. Laut DFV nahm auch die private Nachfrage erstmals seit Jahren wieder leicht zu, um 0,8 Prozent auf 53,2 Kilogramm im Jahr.