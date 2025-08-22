Flammende Sterne in Ostfildern: Pyrotechniker vor dem Start – Weltweites Netzwerk der Feuerwerkskunst

Pyrotechniker vor dem Start – Weltweites Netzwerk der Feuerwerkskunst

1 Die Feuerwerker aus Mexiko, Japan und Dänemark bereiten sich auf den Start vor. Foto: Roberto Bulgrin

Feuerwerkskünstler aus aller Welt treffen sich vom 22. bis 24. August in Ostfildern zu den Flammenden Sternen. Mexiko, Japan und Dänemark setzen auch auf Traditionen.











Vor dem Musikfeuerwerk am Freitag bei den Flammenden Sternen im Scharnhauser Park hat David Silva Lampenfieber. „Das ist eine emotionale Sache“, findet der Feuerwerkskünstler aus Mexiko. Mit seinem Team von Pyro MX aus der Metropolregion Mexiko-Stadt macht er um 22.15 Uhr den Auftakt bei dem Feuerwerksfestival im Scharnhauser Park. Trotz Aufbaustress genießt Silva den Austausch mit den Teams aus Japan und Dänemark.