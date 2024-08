Flammende Sterne in Ostfildern mit 30 000 Besuchern: Im Stau zum Feuerwerksspektakel

7 Mit filigraner Ästhetik begeisterte das Musikfeuerwerk aus Spanien das Publikum bei den Flammenden Sternen. Foto: Ines Rudel

30 000 Besucher kamen an den ersten zwei Tagen zu den Flammenden Sterne. Die Feuerwerke aus Deutschland und Spanien kamen sehr gut an. Vor dem Festival gab es lange Staus, und auch an den Städen war für viele Warten angesagt.











Ein fröhliches Sommerfest haben die Besucher bei den Flammenden Sternen im Scharnhauser Park gefeiert. Gegen 22.15 Uhr boten die Teams aus Deutschland und Spanien am Freitag und Samstag künstlerische Spektakel am Nachthimmel. Mit Kanada endet das Festival. Wer vor den Musikfeuerwerken nahe am Gelände parken wollte, musste erst mal bis zu einer Stunde in der Autoschlange warten. Mit 12 000 Gästen am Freitag und 18 000 Besuchern am Samstag gab es bei der An- und Abreise Staus. Und auch für kühle Getränke und Essen standen viele der Gäste lange an.