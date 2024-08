Flammende Sterne in Ostfildern: Mehr als 10.000 Besucher bestaunen Feuerwerk in lauer Sommernacht

23 Mit dem Feuerwerk aus Deutschland begann der Wettbewerb der Flammenden Sterne. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Ein Parkchaos wie im vergangnen Jahr blieb diesmal bei den Flammenden Sternen im Scharnhauser Park. aus. Dennoch bildeten sich am Gelände Autoschlangen.











Autoschlangen bildeten sich schon am ersten Tag der Flammenden Sterne rund um die Parkplätze im Scharnhauser Park. Ein Parkchaos wie im vergangenen Jahr blieb diesmal aus. In der sommerlich warmen Nacht erlebten 12 000 Besucher den Auftakt der 20. Auflage des Feuerwerksfestivals auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau. Den Auftakt machte der Pyrotechniker Joachim Berner mit seinem Team, der das internationale Festival seit 20 Jahren prägt. Zu rockigen Klängen ließ er den Himmel mit bildschöner Feuerwerkskunst brennen.

Nach den Erfahrungen mit Regen, Gewitter und matschigen Parkplätzen im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter beim Sicherheitskonzept wie auch bei den Stellplätzen nachgebessert. Der Schutzraum im Stadthaus war gut ausgeschildert, Ordner sorgten auf den Parkplätzen am Gelände dafür, dass es zügiger voranging. Viele Besucher wichen auf das Parkhaus an der Technischen Akademie, an der Jahn-Turnhalle in Nellingen oder an der Landessportschule Ruit aus. Auf dem Gelände feierten die Menschen ein kunterbuntes Sommerfest mit lokalen Bands, Bier, Cocktails und Food-Trucks. Die Bürgergärten hatten die Veranstalter in einen Zauberwald mit Lichtinstallationen verwandelt.

Am 24. und 25. August geht das Festival jeweils um 18 Uhr weiter – das spanische Feuerwerk beginnt am Samstag gegen um 22.15 Uhr. Am Sonntag sind die Pyrotechniker aus Kanada zur gleichen Zeit an der Reihe.

