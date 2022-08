19 Buntes Spektakel am Himmel über dem Scharnhauser Park. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Tausende Besucher blickten am Freitagabend voller Staunen und Begeisterung in den Nachthimmel über dem Scharnhauser Park. Die „Flammenden Sterne“ zogen in den Bann.















Am Freitagabend erleuchtete der Nachthimmel über dem Scharnhauser Park in bunten Farben, die nicht nur in Ostfildern, sondern weithin in der Umgebung zu sehen waren.

Das internationale Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ begeisterte bereits am ersten Abend tausende Besucherinnen und Besucher. Für das bunte Spektakel am Himmel sind in diesem Jahr Teams aus ganz Europa verantwortlich. Den Anfang machte am Freitag Feuerwerke Jost aus Österreich. Am Samstag ist die Innovative Pyrotechnik aus Deutschland am Start.

Den Schlusspunkt setzen am Sonntag die italienischen Gäste um Enrico Pagano und seiner Firma Pirotechnica. „Musik und Pyrotechnik möglichst spektakulär zu verbinden, ist das Ziel“, bringt Carina Speidel das Konzept auf den Punkt.