Havarie im Fildorado Freibad muss vorübergehend schließen

Die Freiluft-Saison in dem Erlebnisbad in Filderstadt-Bonlanden hatte in diesem Jahr verspätet am 15. Mai begonnen. Nicht einmal zehn Tage danach macht das Freibad nun wieder für zwei bis drei Wochen zu. Das ist der Grund.