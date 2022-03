1 Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Foto: dpa/Armin Weigel

In Plochingen (Kreis Esslingen) sind in einem Waldgebiet am Donnerstag mehrere hundert Quadratmeter in Brand geraten. Personen wurden keine verletzt.















Link kopiert

Im Wald nördlich von Plochingen, im Gewann Hermannsberg (Kreis Esslingen), sind am Donnerstagnachmittag laut Polizeiangaben mehrere hundert Quadratmeter Fläche in Brand geraten. Eine Zeugin hatte gegen 16.20 Uhr Flammen in Bereich einer Holzbank bemerkt und die Polizei verständigt. Die Feuerwehr rückte sofort aus und löschte den Brand – ein weiteres Ausbreiten der Flammen wurde verhindert. Schaden kann noch nicht beziffert werden, Personen wurden nicht verletzt.