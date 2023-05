Polizei in Nürtingen Mann verwüstet Friedhof und zündet Mülltonnen an

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Polizei in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen 33-Jährigen dabei erwischen, wie er eine Mülltonne anzündete. Bereits zuvor hatte er offenbar eine Mülltonne in Brand gesteckt, in der Nacht zuvor hatte er den Reuderner Friedhof verwüstet.