77 Tage mussten die Fitnesstudios im Land wegen der Coronakrise geschlossen bleiben. Jetzt darf wieder trainiert werden, auch im Vitalcenter in Ruit.

Ostfildern - Die Zeit war so einschneidend, dass Benedikt Klein die Zahl sofort parat hat: 77 Tage musste das Vitalcenter in Ruit wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben, wie alle anderen Fitnessstudios im Land auch. Seit Dienstag darf hier wieder trainiert. Endlich, sagt Klein, der im Vitalcenter den Bereich Fitness- und Gesundheitssport leitet. Aufatmen aber auch bei vielen der 1800 Mitglieder, die es nicht mehr erwarten konnten, ihren Kreislauf wieder in Schwung zu bringen und vernachlässigte Körperpartien zu stärken.