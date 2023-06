1 Der Fischmarkt anno 2022. Foto: Lg/F. Iannone

Noch wird gebaut. Der Belag auf dem Karlsplatz wird erneuert. Am Freitag allerdings müssen die Bagger weg sein, dann kommen die Hanseaten. Und bauen den 34. Hamburger Fischmarkt auf.

Was gibt es?

Am Donnerstag, 6. Juli, sollen die 41 Stände stehen, um 12 Uhr beginnt der hanseatische Trubel auf dem Karlsplatz. Wie gewohnt, wird alles dabei sein, was sich aus der Schublade mit Hamburg-Klischees holen lässt: Shantys, Backfisch, Labskaus, Krabben und Jever sind im Angebot, ein Markenzeichen fehlt allerdings. Dieter Bruhn alias Aale-Dieter wird dieses Jahr fehlen, sagt Markt-Managerin Anne-Kathrin Rehberg.

Wie so vieles ist Fisch teurer geworden, Europäische Aale machen sich ohnehin rar, sie stehen auf der Roten Liste, als vom Aussterben bedroht. Und bei Marketendern und Marktschreiern wie Aale-Dieter macht es die Menge, sie verdienen ihr Geld, weil sie viel verkaufen. Wenn sie die Preise zu sehr anheben müssen, verkaufen sie nichts mehr. Deshalb bleibt Aale-Dieter lieber zu Hause .

Wie kommt das Schiff in die Flasche?

Ach ja, die Preise. Weil alle Marktbeschicker selbstständig tätig seien, könne Rehberg nicht sagen, wie sich die Preise entwickeln. Doch trotz steigender Kosten und aufwendiger Suche nach Personal ist sie sich sicher, dass die Steigerung „in einem erträglichen Maß“ gehalten werde. Man wird sehen, ob der norddeutsche Schlager zutrifft: „Ein Matjes passt in jedes Portemonnaie.“

Ganz umsonst, das freut die Schwaben, kann man sich der Lösung eines Rätsels nähern: Wie kommt das Schiff in die Flasche. Oliver Binikowski ist am Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli, auf dem Karlsplatz und zeigt, wie ein Buddelschiff entsteht und wie so ein Dreimaster durch einen Flaschenhals schlüpft. Eine Kunst für sich. Die zeigt auch Ralf Schwinge, der Hamburger Stadtmaler. Wobei, da darf jeder mitmalen. Am Donnerstag, 6, und am Freitag, 7. Juli, arbeitet er an seinem Werk und hofft auf Unterstützung.

Wird der Platz rechtzeitig fertig?

Bevor der diesjährige Fischmarkt beginnt, schaut man schon voraus. Wegen der Fußball-EM ist der Karlsplatz 2024 wie alle großen Plätze in der Innenstadt von Anfang Juni an für Fanfeste belegt. Deshalb rückt der Fischmarkt 2024 nach vorne, vom 23. Mai bis 2. Juni. Doch nun geht es erst mal darum, dass der Karlsplatz fertig wird. Dass er ebener ist, mit weniger Stolperfallen. Die Sitzgelegenheiten drumherum werden verräumt, damit die Beschicker ihre Fahrzeuge wie Kühlwagen dort parken können. „Das war in dem Konzept so vorgesehen“, sagt Thomas Lehmann, Chef der Märkte Stuttgart.

Und die restlichen Bauarbeiten? Da hat man einen Trumpf. Singt doch traditionell bei der Eröffnung der Chor des Tiefbauamtes. Und die Beamten werden ihren Auftritt sicherlich nicht gefährden wollen.

Der Fischmarkt beginnt am 6. und endet am 16. Juli. Geöffnet ist von Montag bis Mittwoch von 10 bis 23 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 10 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr.

