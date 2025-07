Firma verlässt Esslingen: Citizen Machinery zieht ins nachhaltige Gewerbegebiet in Ostfildern um

1 Spatenstich für den großen Umzug. In Esslingen konnte Citizen Machinery nicht mehr erweitern. Foto: Ines Rudel

Die Firma Citizen Machinery zieht bis Ende 2026 von Esslingen ins nachhaltige Gewerbegebiet Scharnhausen West. Davon erhofft sich Ostfildern einen Schub.











Im neuen Gewerbegebiet Scharnhausen West baut die Firma Citizen Machinery West Europa ihren neuen Hauptsitz. 30 Jahre lang war der europaweit agierende Maschinenbauer in Esslingen zwischen dem Roßneckar und den Weinbergen angesiedelt. Dort gab es keine Entwicklungsmöglichkeit mehr.

Auf 8800 Quadratmetern entsteht ein moderner Gebäudekomplex. Dort sollen 100 Mitarbeitende tätig sein. Mit dem Spatenstich des ersten Investors nimmt das nachhaltig geplante Gewerbegebiet in der Nähe zum Flughafen und zur Autobahn nun konkrete Formen an. Bereits im Herbst 2024 war das Gebiet erschlossen, das Unternehmen Wege zur Klimaneutralität ebnet.

Vermarktung des Gewerbegebiets in Ostfildern

Vom ersten Investor im neuen Gewerbegebiet Scharnhausen West verspricht sich Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay „einen Schub“. Es sei vergleichsweise einfach gewesen, Gewerbeflächen zu vermarkten, gibt er zu bedenken. Mit Citizen Machinery habe man nun ein international vernetztes Unternehmen, das den Nachhaltigkeitsanspruch der Stadt Ostfildern mitträgt. Mit dem Verkauf an Citizen/CME sei nahezu die Hälfte der verfügbaren Gewerbeflächen vergeben, sagt Pressesprecherin Tanja Eisbrenner. Interessierte Unternehmen können sich über das Portal www.scharnhausen-west.de informieren und dort eine Bewerbung für die verbleibenden Flächen einreichen. Die Stadt Ostfildern befinde sich „mit weiteren Interessenten in Gesprächen“.

Ostfildern punktet in Sachen Nachhaltigkeit

Die nachhaltige und energieeffiziente Konzeption des Gewerbegebiets hat Markus Reissig, der Geschäftsführer von Citizen Machinery Europa, überzeugt. „Mit der Investition in den neuen Standort schaffen wir das Fundament für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens und werden zugleich unserem Anspruch an Nachhaltigkeit gerecht.“ Mit dem Projektentwickler Vollack realisiert das Unternehmen den Neubau der Europazentrale, die zum Klimaschutz beitragen soll. Moderne Architektur mit hohen Nachhaltigkeitsstandards zu verbinden, ist das Ziel. Das neue Gewerbegebiet plante die Stadt Ostfildern innovativ. Es wird rund 5000 Tonnen weniger Kohlendioxid ausstoßen als vergleichbare konventionelle Gewerbegebiete.

Bauweise des Gewerbegebiets Scharnhausen West

Den Planern von Citizen Machinery geht es darum, in dem Gebäude in der Maria-Telkes-Straße 4 „zukunftsfähige Arbeitswelten für die Mitarbeitenden“ zu schaffen. Der Neubau gliedert sich in zwei Bereiche, die in Massivbauweise mit einer umweltschonenden Holzhybrid-Deckenkonstruktion realisiert werden. Auf dem Grundstück sind Parkplätze für Autos und Fahrräder vorgesehen. Weitere Parkplätze werden im Quartiersparkhaus angemietet.

So soll das künftige Firmengebäude aussehen. Foto: Citizen Machinery Europa

Citizen Machinery-Chef über neue Arbeitswelten

„Ein Neubau eröffnet uns die Chance, neu zu denken – bei Logistik, Energie und Arbeitsplätzen. Das neue Gebäude soll uns für mindestens die nächsten 30 Jahre ein betriebliches Zuhause sein“, sagt Markus Reissig. Vorgesehen seien ein großflächiger Engineering-Bereich für neue Geschäftsfelder wie Automatisierungslösungen, Großraumbüros sowie ein großzügiger Besprechungs- und Kantinenbereich. Alle Maschinen des Sortiments finden künftig im neuen Ausstellungsraum Platz.

Energieversorgung wird mit EnBW entwickelt

Der Heiz- und Kältebedarf der neuen Europazentrale von Citizen Machinery wird über ein Nahwärmenetz in Kombination mit Sole- und Luftwasserpumpen gedeckt. Abgerundet wird dieses Konzept durch Photovoltaikflächen auf den Dächern und an der Südseite der Halle. Weitere Fassadenflächen sollen zum Teil begrünt werden. Das Gewerbegebiet entwickelt die Stadt Ostfildern mit dem Energieversorger EnBW.

Verkehrsanbindung an den Flughafen

Das Gewerbegebiet Scharnhausen West liegt verkehrsgünstig nahe der Autobahn und dem Stuttgarter Flughafen. „In absehbarer Zeit kommt auch der Filderbahnhof dazu“, sagt Geschäftsführer Markus Reissig. Das macht den Standort für sein europaweit agierendes Unternehmen zusätzlich attraktiv. So lasse sich die Anreise der Geschäftspartner optimal organisieren.

Ostfildern plant nachhaltige Mobilität mit den Nutzern

Im Parkhaus, das die Stadt Ostfildern derzeit plant, sind verschiedene Mobilitätsangebote vorgesehen. Ladesäulen für E-Autos sind dabei fest eingeplant. Weitere Module wie etwa Carsharing oder E-Scooter werden auf einer dafür vorgesehenen Fläche realisiert, sofern ein entsprechender Nutzerbedarf vorliegt. Da will die Stadt die Firmen mitnehmen, die sich im Gebiet Scharnhausen West ansiedeln. Auch für Fahrräder soll ausreichend Platz geschaffen werden.

Im Gewerbegebiet Scharnhausen West baut jetzt der erste Investor. Foto: Ines Rudel

Zentrale Kantine für alle Firmen

Ein wichtiger Baustein im Konzept ist die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Da setzt die Stadt Ostfildern auf Synergien. „Die Stadt Ostfildern verfolgt das Ziel, einen Investor für das Quartier zu gewinnen, der eine zentrale Kantine errichtet, welche auch von weiteren ansässigen Unternehmen gemeinschaftlich genutzt werden kann“, sagt Tanja Eisbrenner.