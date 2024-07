Firma Connect Com in Oberboihingen: Im Breitbandsektor auf Wachstumskurs

Firma Connect Com in Oberboihingen

Allerorten wird schnelles Internet gefordert. Die Firma Connect Com ist Spezialist im Breitbandsektor und hat in Oberboihingen ein großzügiges Domizil bezogen. Am neuen Deutschlandsitz des Schweizer Unternehmens sind 94 Mitarbeiter beschäftigt. Was tun sie genau?











Patricia Pastor sitzt in der lichtdurchfluteten Produktionshalle und fügt einen Steckverbinder in ein Gehäuse aus Kunststoff ein. Es ist ein Abschlussgehäuse, in das die Glasfaserkabel im Hausübergabepunkt eingespeist werden, und eines der Produkte, das die Firma Connect Com in Oberboihingen herstellt. Das Unternehmen gehört zur Connect-Com-Gruppe, die auch noch einen Sitz in der Schweiz hat.