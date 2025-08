Firma aus Wendlingen: Sandwäsche schont Ressourcen

1 David Preisendanz (links) und Sandmaster-CEO Christoph Mayer-Klenk Foto: Kerstin Dannath

Auf seiner Sommertour macht der Esslinger Bundestagsabgeordnete David Preisendanz Station bei der Wendlinger Firma Sandmaster.











Sand kommt einem beim Thema Ressourcenknappheit eher nicht in den Sinn – doch der natürliche Rohstoff steckt schon seit einiger Zeit in der Krise. Denn Sand steckt als Grundlage in zahlreichen Produkten wie Beton, Zement oder Glas. Insgesamt befördern etwa 200 verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Branchen eine enorme Nachfrage und sorgen damit für eine Verknappung. Bereits seit 1994 stellt sich die Wendlinger Firma Sandmaster als einer der führenden Anbieter von Sandreinigungstechnologien und Pionier der maschinellen Sandreinigung dieser Herausforderung.