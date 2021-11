9 Bernd Kußmaul (links) und Tim Bengel zeigen Wachsformen für den Bagel. Foto: Gottfried Stoppel

Der Esslinger Künstler Tim Bengel kreiert einen detailgetreuen Avocado-Bagel – aus purem Gold. Technisch umgesetzt hat das die Weinstädter Firma Kußmaul. Hinter dem Kunstwerk steht eine spannende Überlegung – und lange Vorbereitung.















Weinstadt/Esslingen - Am Anfang war ein zwölf Kilogramm schwerer Goldbarren, Wert mehr als eine halbe Million Euro. Tim Bengel, Shooting-Star der deutschen Kunstszene aus Esslingen, hat, wie er selbst sagt, durch den Verkauf einiger seiner Werke in jüngster Zeit „ganz gut verdient“. Doch statt sich mit dem Erlös einen Ferrari, eine stylishe Wohnungseinrichtung und einen Swimmingpool zu gönnen, war dem 29-Jährigen von Anfang an klar, alles wieder in ein Kunstprojekt reinvestieren zu wollen.