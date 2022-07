1 Audienz beim Weihnachtsmann – das geht das ganze Jahr über. Foto: Be/nadette Olderdissen

In Rovaniemi, der Hauptstadt Finnisch-Lapplands, lädt der Nikolaus ganzjährig zur Audienz. Selbst unter der Mitternachtssonne erklingen Weihnachtslieder.















Link kopiert

Der Schnee schmilzt, in der Luft liegt Frühlingsduft. Wenn trotzdem rundherum noch Weihnachtsschmuck an den Bäumen baumelt und „Jingle Bells“ aus den Lautsprechern dudelt, dann ist man bei einem der berühmtesten Männer der Welt zu Gast: beim Weihnachtsmann im Santa Claus Village in Rovaniemi, seit mehr als 30 Jahren sein Wohnsitz. Bei einer kostenlosen Privataudienz lernt man auch seine Elfen-Helfer kennen, verschickt vom Nikolaus-Postamt Post an die Lieben daheim und shoppt mehr oder weniger weihnachtlich.